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Помпео назвал Израиль сильным и опытным партнером США

Госсекретарь США поприветствовал утверждение состава нового коалиционного правительства еврейского государства

ТАСС, 17 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео поприветствовал утверждение состава нового коалиционного правительства Израиля и назвал еврейское государство сильным и опытным партнером Вашингтона.

"Мы тепло приветствуем объявление о формировании нового правительства Израиля. Нам очень повезло, что у нас в Иерусалиме есть такие сильные и опытные партнеры. Мы будем работать вместе для безопасности и процветания наших народов", - написал Помпео в воскресенье в Twitter.

Кнессет (однопалатный парламент) утвердил в воскресенье состав 35-го коалиционного правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху. За доверие новому кабинету высказались 73 из 120 депутатов.

Теги
СШАИзраильНетаньяху, БиньяминПомпео, Майкл (Майк)
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