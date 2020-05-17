Помпео назвал Израиль сильным и опытным партнером США

ТАСС, 17 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео поприветствовал утверждение состава нового коалиционного правительства Израиля и назвал еврейское государство сильным и опытным партнером Вашингтона.

"Мы тепло приветствуем объявление о формировании нового правительства Израиля. Нам очень повезло, что у нас в Иерусалиме есть такие сильные и опытные партнеры. Мы будем работать вместе для безопасности и процветания наших народов", - написал Помпео в воскресенье в Twitter.

Кнессет (однопалатный парламент) утвердил в воскресенье состав 35-го коалиционного правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху. За доверие новому кабинету высказались 73 из 120 депутатов.