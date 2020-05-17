СМИ: власти Германии предостерегают чиновников от использования WhatsApp

ТАСС, 17 мая. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег федеральных чиновников от использования мессенджера WhatsApp. Об этом в воскресенье сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на письмо Кельбера, разосланное во все федеральные министерства.

Кельбер предупредил чиновников, что "через отправку сообщений WhatsApp получает медиаданные".

Как передает издание, в письме уполномоченного говорится, что эти данные могут передаваться компании Facebook, владеющей мессенджером. К уязвимым данным относятся IP-адреса, информация о местоположении пользователя, смартфоне и его операционной системе, а также дата и время отправки сообщения. На основе этих данных можно составить профиль пользователя, который может включать информацию о его хобби, профессии, финансовом положении, предпочтениях и даже состоянии здоровья.

"В связи с этим я рекомендую, чтобы использование WhatsApp федеральными властями было исключено", - отметил в письме Кельбер.