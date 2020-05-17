Пелоси считает, что увольнение Трампом генинспектора Госдепа может быть незаконным

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа уволить генерального инспектора Госдепартамента США Стивена Линика может быть незаконным. Такое мнение выразила в воскресенье в интервью телекомпании CBS спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Президент имеет право увольнять любого федерального работника. Но дело в том, что если это выглядит как возмездие за то, что делает генеральный инспектор, это может быть незаконным", - сказала Пелоси.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) в своем письме не указал никаких причин, кроме как потеря доверия. Он потерял доверие и к другим генеральным инспекторам, потому что они занимались расследованиями <...>. Я считаю, что у президентов не должно быть возможности отменять расследования в отношении их собственных действий", - добавила спикер Палаты представителей.

О своем намерении уволить Линика Трамп сообщил в письме, направленном Пелоси в пятницу. Согласно законодательству, администрация должна уведомлять Конгресс за 30 дней о снятии с должности инспекторов, выполняющих надзорные функции при ведомствах. Вести дела инспектора временно будет бывший сотрудник дипломатической службы Стивен Акард.

В субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что уволить Линика рекомендовал госсекретарь Майкл Помпео, а Трамп дал на это согласие. В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) сообщил о том, что намерен детально изучить обстоятельства увольнения Линика. По словам Энгела, законодатели предполагают, что Помпео рекомендовал снять Линика с занимаемой должности в связи с тем, что "генеральный инспектор открыл расследование относительно злоупотреблений самого госсекретаря". Конгрессмен убежден, что этот шаг был направлен на то, чтобы "укрыть госсекретаря Помпео от персональной ответственности".

На вопрос о том, действительно ли Линик вел расследование в отношении Помпео, Пелоси в воскресенье ответила, что она "доверяет словам председателя [комитета по иностранным делам Палаты представителей]".