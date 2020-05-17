Советник Трампа обвинил главную мединстанцию США в бюрократизме во время пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро считает, что федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США своим чрезмерно бюрократическим подходом к тестированию на коронавирус подвели всю страну. С таким обвинением Наварро выступил в воскресенье в эфире телекомпании NBC .

"ЦКПЗ, которые реально являлись самым авторитетным брендом в своей области, на начальном этапе кризиса подвели страну с тестами. Они не только забюрократизировали тестирование, но и проводили его плохо. Это отбросило нас назад", - заявил руководитель Национального совета по торговле при Белом доме, не детализировав суть своих претензий к главной медицинской инстанции страны.

По данным NBC, между Белым домом и врачами обостряется напряженность, обусловленная разницей в подходах к вопросу скорости отмены эпидемиологических ограничений, введенных в связи с пандемией. В администрации президента Дональда Трампа настроены завершить этот процесс в сжатые сроки с целью преодолеть замедление экономического роста и снова выйти на низкий уровень безработицы. ЦКПЗ и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи придерживаются более осторожного подхода и выступают против излишней спешки.

Фаучи во вторник отвечал на вопросы членов комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США. Главный инфекционист страны заявил сенаторам, что преждевременное снятие санитарных ограничений может привести к новым вспышкам заболевания. Фаучи подчеркнул необходимость придерживаться разработанных администрацией США рекомендаций о поэтапном снятии ограничений.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,47 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 88 898 человек, выздоровели 268 376.