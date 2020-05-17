Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Советник Трампа обвинил главную мединстанцию США в бюрократизме во время пандемии

Тестирование проводилось плохо, указал Питер Наварро

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро считает, что федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США своим чрезмерно бюрократическим подходом к тестированию на коронавирус подвели всю страну. С таким обвинением Наварро выступил в воскресенье в эфире телекомпании NBC.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"ЦКПЗ, которые реально являлись самым авторитетным брендом в своей области, на начальном этапе кризиса подвели страну с тестами. Они не только забюрократизировали тестирование, но и проводили его плохо. Это отбросило нас назад", - заявил руководитель Национального совета по торговле при Белом доме, не детализировав суть своих претензий к главной медицинской инстанции страны.

По данным NBC, между Белым домом и врачами обостряется напряженность, обусловленная разницей в подходах к вопросу скорости отмены эпидемиологических ограничений, введенных в связи с пандемией. В администрации президента Дональда Трампа настроены завершить этот процесс в сжатые сроки с целью преодолеть замедление экономического роста и снова выйти на низкий уровень безработицы. ЦКПЗ и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи придерживаются более осторожного подхода и выступают против излишней спешки.

Фаучи во вторник отвечал на вопросы членов комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США. Главный инфекционист страны заявил сенаторам, что преждевременное снятие санитарных ограничений может привести к новым вспышкам заболевания. Фаучи подчеркнул необходимость придерживаться разработанных администрацией США рекомендаций о поэтапном снятии ограничений.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,47 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 88 898 человек, выздоровели 268 376.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности
При этом президент США отметил, что не видел выступление своего предшественника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС