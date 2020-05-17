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СМИ: Китай направит 18 мая в Израиль делегацию для изучения обстоятельств смерти посла

По данным газеты Haaretz, специальная команда" также займется "координацией деятельности" диппредставительства

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Китай 18 мая направит в Израиль специальную команду для проведения внутреннего расследования обстоятельств смерти китайского посла в еврейском государстве Ду Вэя, найденного мертвым в его резиденции близ Тель-Авива утром 17 мая. С таким утверждением выступила в воскресенье израильская газета Haaretz.

По данным издания, ссылающегося на источники, "специальная команда" проведет "внутреннее расследование" обстоятельств смерти посла и займется "координацией деятельности" китайского диппредставительства в Израиле. Кроме этого, в ее задачи войдет организация отправки тела дипломата на родину, а со спецкомандой в Израиль прилетит представитель семьи Вэй, указывает газета. Издание отмечает, что Ду Вэй занял должность посла Киатя в Израиле лишь в феврале 2020 года.

Центральное телевидение Китая в воскресенье сообщило, что посол в еврейском государстве умер из-за причин, связанных с состоянием здоровья, отметив, что причина смерти посла "требует дополнительной проверки и подтверждения". Китайский МИД выразил искренние соболезнования членам семьи дипломата.

Ранее в воскресенье соболезнования в связи со смертью китайского посла выразил глава внешнеполитического ведомства еврейского государства Исраэль Кац. "Меня ошеломила трагическая новость о внезапной смерти Ду Вэя, посла Китайской Народной Республики в Государстве Израиль. Посол Ду Вэй был выдающимся дипломатом, за короткое время пребывания в Израиле он успел внести свой вклад в развитие отношений между нашими государствами", - распространила высказывания Каца его пресс-служба.

Кац в воскресенье занял пост министра финансов в 35-м правительстве страны, кресло главы МИД перешло бывшему главе Генштаба израильской армии Габи Ашкенази.

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