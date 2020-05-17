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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Словении смягчило ограничения для пересекающих границы республики

Список стран, гражданам которых разрешен въезд в Словению, будет регулярно обновляться

ЛЮБЛЯНА, 17 мая. /ТАСС/. Словенские власти дополнили список исключений из обязательного режима 14-дневного карантина для лиц, прибывающих в страну из-за пределов Евросоюза. Об этом говорится в итоговом протоколе сессии кабинета министров республики, опубликованном в воскресенье на официальном сайте правительства.

"Правительство внесло ряд поправок в постановление об осуществлении мер по предотвращению распространения COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) на пограничных пунктах на внешних границах Республики Словении, - говорится в документе. - Список стран, гражданам которых разрешен въезд в Словению, будет регулярно обновляться на основе оценок эпидемиологической ситуации в других государствах, произведенных Национальным институтом общественного здоровья".

Теперь 14-дневный карантин после прибытия из-за пределов ЕС могут не проходить командированные лица, работники сферы международных транспортных перевозок, а также люди, следующие через словенскую территорию транзитом в течение одних суток.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 1 466, умерли 104 человека. Большая часть заразившихся находится в самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь лиц с тяжелыми симптомами.

Режим карантина для предотвращения распространения коронавируса ввели в Словении 16 марта. Были закрыты все учреждения, кроме жизненно необходимых, власти ограничили въезд на территорию страны из-за рубежа. 30 марта вступил в силу запрет на выезд из муниципалитета постоянного проживания без весомой причины (поездка на работу, уход за тяжелобольными родственниками, визит к врачу).

В связи с постепенным улучшением эпидемической ситуации в конце апреля словенские власти начали постепенное смягчение ограничительных мер. Премьер-министр республики Янез Янша объявил об окончании эпидемии коронавируса в стране 15 мая, теперь границы Словении открыты для всех жителей ЕС. Снова работают рестораны, магазины и другие предприятия сферы услуг. Также был отменен запрет на поездки между регионами страны без уважительной причины.

Теги
СловенияЯнша, ЯнезПандемия коронавируса нового типа
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