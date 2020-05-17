{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео призвал власти Китая не вмешиваться в работу американских журналистов в Гонконге

Эти журналисты являются представителями свободной прессы, указал госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в воскресенье центральные власти Китая не вмешиваться в работу американских журналистов на территории специального административного района КНР Гонконга.

"Недавно мне стало известно, что китайское правительство угрожает препятствовать работе американских журналистов в Гонконге", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепартамента. При этом госсекретарь не уточнил, о каких именно действиях Пекина идет речь.

"Эти журналисты являются представителями свободной прессы, а не пропагандистскими кадрами, и их ценные репортажи информируют китайских граждан и весь мир. Любое решение, нарушающее автономию и свободы Гонконга, гарантированные [Объединенной] китайско-британской совместной декларацией и Основным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку принципа "одна страна - две системы" и статуса этого района", - добавил Помпео.

8 мая Министерство внутренней безопасности США сообщило об ужесточении визового режима для приезжающих работать в Соединенные Штаты китайских журналистов - американские власти будут выдавать им неиммиграционные визы категории I только на срок до 90 дней, но с возможностью продления. МИД Китая выразил США решительный протест за усиление давления в отношении китайских СМИ.

17 марта МИД Китая объявил о массовом отзыве аккредитации у журналистов американских газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, представителей которых обязали сдать пресс-карты. Эта мера была принята как ответный шаг на действия Госдепартамента, который решил сократить число китайских граждан, работающих в государственных СМИ КНР на американской территории, со 160 до 100.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Правительство Словении смягчило ограничения для пересекающих границы республики
Список стран, гражданам которых разрешен въезд в Словению, будет регулярно обновляться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС