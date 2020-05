Помпео призвал власти Китая не вмешиваться в работу американских журналистов в Гонконге

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в воскресенье центральные власти Китая не вмешиваться в работу американских журналистов на территории специального административного района КНР Гонконга.

"Недавно мне стало известно, что китайское правительство угрожает препятствовать работе американских журналистов в Гонконге", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепартамента. При этом госсекретарь не уточнил, о каких именно действиях Пекина идет речь.

"Эти журналисты являются представителями свободной прессы, а не пропагандистскими кадрами, и их ценные репортажи информируют китайских граждан и весь мир. Любое решение, нарушающее автономию и свободы Гонконга, гарантированные [Объединенной] китайско-британской совместной декларацией и Основным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку принципа "одна страна - две системы" и статуса этого района", - добавил Помпео.

8 мая Министерство внутренней безопасности США сообщило об ужесточении визового режима для приезжающих работать в Соединенные Штаты китайских журналистов - американские власти будут выдавать им неиммиграционные визы категории I только на срок до 90 дней, но с возможностью продления. МИД Китая выразил США решительный протест за усиление давления в отношении китайских СМИ.

17 марта МИД Китая объявил о массовом отзыве аккредитации у журналистов американских газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, представителей которых обязали сдать пресс-карты. Эта мера была принята как ответный шаг на действия Госдепартамента, который решил сократить число китайских граждан, работающих в государственных СМИ КНР на американской территории, со 160 до 100.