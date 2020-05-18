Додон просит Генпрокуратуру расследовать публикацию компромата на него

КИШИНЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование по факту публикации, как он считает, порочащей его информации со стороны представителей правой оппозиции. Это связано с заявлением депутата парламента Юрия Реницэ, который на пресс-конференции в понедельник представил видеозапись встречи Додона с бежавшим из страны бывшим председателем Демократической партии (ДПМ), олигархом Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. По утверждению парламентария, олигарх пытался передать президенту пакет, в котором якобы были деньги.

"Я публично обращаюсь к Генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку, и уверен, что стоящие за этим фейки и манипуляции будут раскрыты, так же как все было раскрыто и в отношении предыдущих записей", - написал глава республики на своей странице в Facebook.

Тайные съемки

Фрагменты этой видеозаписи Плахотнюк публиковал и ранее. Он заснял скрытой камерой встречу с Додоном, на которой обсуждался вопрос о создании правящей коалиции в парламенте между партиями, прошедшими в парламент после выборов в феврале 2019 года. После того, как поддерживающая Додона Партия социалистов решила создать правящий альянс не с ДПМ, а с проевропейским блоком "Аcum", Плахотнюк отказался уступать власть. Он объявил через подконтрольный Конституционный суд парламент и правительство незаконными и устроил протесты против Додона. Однако после того, как президента и новую власть поддержали Россия, США и ЕС, олигарх вместе с окружением бежал из страны.

Со своей стороны Додон подтвердил факт встречи с лидером ДПМ, но отрицает, что получал от него деньги. "Я говорил и ранее, что в ходе тех бесед с Плахотнюком каждый следовал своей тактике: я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог действовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и "пакетов", чтобы все это заснять. Я не знаю, что было в том пакете, все это было постановкой специально для видеозаписи", - отметил президент. По его словам, появление видеозаписи говорит о том, что "олигархия продолжает мстить за отстранение от власти летом 2019 года".

Олигарх контратакует

Пресс-конференция Реницэ совпала с брифингом Генпрокурора Молдавии Александра Стояногло, который выдвинул обвинение против Плахотнюка в причастности к хищению из банков республики €1 млрд. Также в понедельник правительство инициировало процедуру банкротства компании Avia-Invest, которую контролировали приближенные к Плахотнюку лица. В 2013 году компания получила в концессию на 49 лет аэропорт Кишинева и, как считает премьер Ион Кику, это было сделано незаконно. Додон отметил, что в связи с этими действиями прокуроров ожидает волна "новых атак, новых медиафейков, новых агентов влияния олигархов, которые "засветятся". По его словам, сторонники Плахотнюка пытаются перекупить депутатов правящей коалиции "с целью оставить страну без правительства в разгар кризиса".