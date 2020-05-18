Ассамблея здравоохранения отложила принятие решения о приглашении Тайваня на сессию

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Всемирная ассамблея здравоохранения отложила принятие решения о приглашении Тайваня в качестве наблюдателя на свою 73-ю сессию (18-19 мая), открывшуюся в понедельник в формате телеконференции. Участники ассамблеи на заседании в понедельник решили вернуться к рассмотрению этого вопроса в ходе второй части сессии, которую планируется провести позже в этом году.

Предложение о включении в повестку дня пункта о приглашении Тайваня внесли 14 стран, включая Белиз, Палау, Гондурас и Науру. На заседании председатель сессии предложила отложить его рассмотрение, исходя из того, что этот вопрос будет рассмотрен "на возобновленной сессии ассамблеи". При этом должны быть соблюдены "соответствующие правила процедуры". На возобновленной сессии предложение "сначала будет рассмотрено общим комитетом, после чего общий комитет вынесет рекомендации на пленарное заседание в отношении того, включать ли данное предложение в повестку дня", констатировала председатель.

За приглашение Тайваня в качестве наблюдателя активно выступали США. Первая часть сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения продлится по 19 мая включительно. Возобновить сессию предполагается, как заявила ранее пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), позже в этом году. Точная дата на настоящий момент не определена.

Накануне нынешней сессии вновь, как и в прошлом году, проявились противоречия вокруг вопроса о приглашении на ассамблею Тайваня. США призвали ВОЗ пригласить Тайвань в качестве наблюдателя. В прошлом году подобное предложение было отвергнуто большинством участников ассамблеи.

О ситуации вокруг Тайваня

Тайвань не является членом ВОЗ. Пекин указывает на принадлежность самоуправляемого острова Китаю и препятствует его доступу к международным структурам. Однако с 2009 по 2016 годы, в период потепления отношений в правление на острове партии Гоминьдан, Тайбэю было разрешено участвовать в работе ассамблеи здравоохранения на правах наблюдателя.

Как сообщило 8 мая агентство Reuters, представители комитетов по иностранным делам обеих палат Конгресса США направили письма более чем в 50 стран с просьбой поддержать предложение Вашингтона пригласить Тайвань в качестве наблюдателя на предстоящую сессию.

В свою очередь, в юридической службе ВОЗ в преддверии ассамблеи пояснили, что ВОЗ не обладает мандатом на приглашение "с учетом расхождения взглядов среди членов организации по вопросу участия Тайбэя".

В Пекине, в свою очередь, заявили, что предложение о приглашении Тайваня ставит целью "вмешаться в повестку ассамблеи и подорвать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса".

Во Всемирной ассамблее здравоохранения, являющейся руководящим органом ВОЗ, принимают участие представители 194 стран - членов организации. В течение двух дней они обсудят борьбу с пандемией коронавируса и наметят дальнейшие шаги в этой области.