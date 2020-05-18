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Армия ДР Конго ликвидировала 309 боевиков из группировки CODECO

Были уничтожены опорные базы CODECO в округах Джабо и Лонджанго, а также опорные пункты боевиков в районе озера Альберт, сообщили в командовании Вооруженных сил республики

ПРЕТОРИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Подразделения армии Демократической Республики Конго (ДРК) уничтожили 309 боевиков из группировки "Кооператив для развития Конго" (CODECO) за последние 2,5 месяца на востоке страны. Об этом сообщил в понедельник конголезский новостной портал ActuaLitte со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил (ВС) ДР Конго.

"В ходе операции под кодовым названием "Заруба я Итури-2" в провинции Итури были уничтожены опорные базы CODECO в округах Джабо и Лонджанго, а также опорные пункты боевиков в районе озера Альберт", - говорится в документе.

В ходе предыдущей операции "Заруба я Итури-1", которая была проведена конголезскими военными с 15 июня по 30 сентября 2019 года, были ликвидированы 436 боевиков CODECO. По мнению командования ВС ДР Конго, нейтрализация структур этой опасной группировки сейчас находится в завершающей стадии и в повестку дня встал вопрос о полном искоренении CODECO.

Группировка CODECO сформировалась из вооруженных ополченцев проживающего в восточных районах ДР Конго народа ленду и со временем превратилась в бандитское формирование. Она сейчас активно участвует в столкновениях в этой части страны между членами двух общин - земледельцев ленду и скотоводов хема.

Межобщинное напряжение между населяющими штат Итури народами ленду и хема восходит еще к 1911 году. С тех пор время от времени они возобновлялись. Последний подобный конфликт происходил в 1999-2007 годах и разворачивался в рамках Второй конголезской войны. В конце прошлого года вновь начали поступать сообщения о волнениях и взаимных нападениях между ленду и хема в связи со спорами о правах на владение землей и пастбищами. Попытки правительственных сил восстановить межобщинный порядок наталкиваются на вооруженное сопротивление группировок, среди которых CODECO занимает ведущее место.

Согласно сделанным в мае 2020 года подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), число беженцев в провинции Итури достигло с минувшего марта 200 тыс. человек.

Теги
Конго (ДРК)
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