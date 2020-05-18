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Антикоррупционное бюро проверяет законность выплаты премий чиновникам "Нафтогаза Украины"

Речь идет о документах, которыми инициировалась выплата премий за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом"

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили доступ к служебным документам "Нафтогаза" и проверяют законность выплаты премий сотрудникам компании. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд страны.

"Высший антикоррупционный суд предоставил временный доступ к служебным запискам НАК "Нафтогаз Украины" детективам Национального антикоррупционного бюро", - пишет издание "Наши деньги" со ссылкой на постановление суда от 4 мая.

Речь идет о документах, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику компании за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом". В документах содержатся сведения о должностных лицах, которые инициировали выплату премий, размере премий и содержании выполняемых сотрудниками компании задач.

"В апреле 2018 года члены наблюдательного совета "Нафтогаза" приняли решение о выплате вознаграждения правлению и другим работникам НАК в связи с их значительным личным вкладом в победу над "Газпромом". В целом такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составил 1% от суммы общего выигрыша, а именно $43,6 млн", - подчеркивается в материале издания.

При этом следствие отмечает, что на момент принятия решения о выплате премий "фактически деньги в пользу НАК от "Газпрома" не поступали". Кроме того, в протоколе заседания не приведен перечень работников и размер премий, подлежащих уплате. Также не был указан вклад каждого работника в победу над "Газпромом". Указывается также, что интересы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже представляла юридическая компания Wikbord Rein Advokatfirms AS, а не сотрудники госкомпании.

Издание отмечает, что детективы НАБУ уже получали доступ к документам "Нафтогаза", однако тогда следствию представили не все документы. Письмом от 2 марта 2020 года "Нафтогаз" отказался предоставить информацию.

НАБУ подозревает членов наблюдательного совета и правления компании, а также главу "Нафтогаза" Андрея Коболева в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

В феврале текущего года Кабмин попросил набсовет "Нафтогаза" приостановить выплату премий "за победу над Газпромом", чтобы изучить контракты членов правления компании и вопрос корректности выплаты им премий.

Премии топ-чиновников "Нафтогаза"

Наблюдательный совет "Нафтогаза" ранее принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму $46 млн за победу в Стокгольмском арбитраже по иску компании к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Это решение вызвало резкую критику не только в украинском обществе, но и среди депутатов Верховной рады и в правительстве. В начале июля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту выплаты премии руководству "Нафтогаза". Дело в том, что первая часть премии была выплачена из бюджета "Нафтогаза", поскольку "Газпром" тогда еще не выплатил деньги и подал апелляцию на решение суда. Только в конце декабря 2019 года российская компания перечислила "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

За победу в Стокгольмском суде главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву и исполнительному директору Юрию Витренко была выплачена премия в размере $20,7 млн с учетом налогов. Из них Коболев получил $7,9 млн, а Витренко - $6 млн. Эти деньги топ-менеджеры отправили в США и Лихтенштейн родственникам. Оставшуюся часть премии - около $25,6 млн - им должны были выплатить "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" выигрыша.

20 декабря 2019 года Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". В соответствии с этими договоренностями Украина должна была отказаться от требований об аресте активов и имущества "Газпрома" и от антимонопольных претензий на $7,4 млрд, а "Газпром" в свою очередь выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд. Однако правительство Украины приостановило дальнейшую выплату премий топ-менеджерам "Нафтогаза" за Стокгольмский арбитраж.

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Украина
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