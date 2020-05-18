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Минюст США подтвердил связь "Аль-Каиды" с убийцей троих человек на авиабазе ВМС во Флориде

В декабре саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани убил троих на территории авиабазы Пенсакола
Здание Министерства юстиции США AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Здание Министерства юстиции США
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани, убивший троих человек в декабре 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола (штат Флорида), имел связи с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом заявил в понедельник министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр на брифинге для журналистов. 

Он рассказал, что правоохранительным органам удалось получить доступ к смартфону аш-Шамрани, на котором хранилась информация о его связи с террористами. "Четыре месяца назад я заявил, что эта стрельба была актом терроризма <...> Мы обнаружили [на его телефоне] доказательства тесной связи с "Аль-Каидой", - отметил Барр. 

Ранее в понедельник об этих связях сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. 

Барр также рассказал, что из-за отказа Apple сотрудничать специалистам Минюста пришлось своими силами взламывать iPhone Мухаммеда аш-Шамрани. "Решение Apple имеет опасные последствия для общественной безопасности и национальной безопасности и, по моему мнению, неприемлемо", - отметил министр. 

Присутствовавший на брифинге директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей также добавил: "Мы фактически не получали никакой помощи от Apple".

Теги
СШАБарр, Уильям
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