Власти Нигерии продлили до 1 июня ограничения в связи с коронавирусом

ПРЕТОРИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры, действующие в Нигерии с 4 мая в целях предотвращения пандемии коронавируса нового типа, решением президента страны Мухаммаду Бухари продлены еще на две недели. Об этом сообщил в понедельник глава президентской целевой группы по борьбе с коронавирусом Босс Мустафа.

"Ограничительный режим, который был введен после смягчения карантина, сохранится и продолжит свое действие с полуночи 18 мая до 1 июня текущего года", - цитирует его нигерийская газета This Day.

В результате на территории всей страны остается действующим с 20:00 до 06:00 комендантский час, закрыты школы, церкви и мечети. Запрещено передвижение людей и транспорта между штатами, за исключением грузовиков с товарами. Сохраняется также на две недели карантин в штате Кано, где находится один из эпицентров распространения нового коронавируса.

В Нигерии выявлено 5 959 случаев заражения новым коронавирусом, 182 пациента умерли. Это второй показатель в африканских странах южнее Сахары после ЮАР. Именно в Нигерии 27 февраля был выявлен первый в Африке случай заболевания новым коронавирусом.