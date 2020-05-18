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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Нигерии продлили до 1 июня ограничения в связи с коронавирусом

На территории всей страны остается действующим с 20:00 до 06:00 комендантский час, закрыты школы, церкви и мечети

ПРЕТОРИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры, действующие в Нигерии с 4 мая в целях предотвращения пандемии коронавируса нового типа, решением президента страны Мухаммаду Бухари продлены еще на две недели. Об этом сообщил в понедельник глава президентской целевой группы по борьбе с коронавирусом Босс Мустафа.

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"Ограничительный режим, который был введен после смягчения карантина, сохранится и продолжит свое действие с полуночи 18 мая до 1 июня текущего года", - цитирует его нигерийская газета This Day.

В результате на территории всей страны остается действующим с 20:00 до 06:00 комендантский час, закрыты школы, церкви и мечети. Запрещено передвижение людей и транспорта между штатами, за исключением грузовиков с товарами. Сохраняется также на две недели карантин в штате Кано, где находится один из эпицентров распространения нового коронавируса.

В Нигерии выявлено 5 959 случаев заражения новым коронавирусом, 182 пациента умерли. Это второй показатель в африканских странах южнее Сахары после ЮАР. Именно в Нигерии 27 февраля был выявлен первый в Африке случай заболевания новым коронавирусом.

Теги
НигерияБухари, МухаммадуПандемия коронавируса нового типа
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