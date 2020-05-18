Помпео отрицает, что просил уволить генинспектора Госдепа из-за желания отомстить ему

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в опубликованном в понедельник интервью газете The Washington Post заявил, что рекомендовал уволить генерального инспектора Госдепартамента Стивена Линика, потому что тот не выполнял свою работу должным образом.

"Невозможно, чтобы это решение, или даже моя рекомендация президенту, основывалась на каких-то попытках отомстить за какое-либо расследование, которое велось или продолжается в настоящее время <...> Потому что я просто не знаю. Я не был проинформирован об этом. Обычно я вижу эти расследования в виде окончательной версии [доклада] за 24, за 48 часов до того, как генеральный инспектор готовится их опубликовать", - заявил Помпео.

"Это просто не может быть актом мести. Конец истории", - подытожил госсекретарь. Как отмечает The Washington Post, по словам Помпео, то, как Линик выполнял свою работу, противоречило задачам Госдепартамента. При этом госсекретарь отказался привести какие-либо детали на этот счет.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси накануне в интервью телекомпании CBS выразила мнение, что решение президента Дональда Трампа уволить Линика может быть незаконным, если оно было вызвано желанием отомстить ему. О своем намерении снять Линика с должности Трамп сообщил в письме, направленном Пелоси 15 мая. Согласно законодательству, администрация должна уведомлять Конгресс за 30 дней о снятии с должности инспекторов, выполняющих надзорные функции при ведомствах.

16 мая агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что уволить Линика рекомендовал госсекретарь, а президент дал на это согласие. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) сообщил о том, что намерен детально изучить обстоятельства увольнения Линика. По словам Энгела, законодатели предполагают, что Помпео рекомендовал снять Линика с занимаемой должности в связи с тем, что "генеральный инспектор открыл расследование относительно злоупотреблений самого госсекретаря".

Накануне телекомпания NBC сообщила, что уволенный генинспектор проверял, как Помпео обращался с подчиненными. Телекомпания ссылалась на источники в Конгрессе, которые относятся к кругу лиц, в обязанности которых входит выяснение всех разбирательств, которые Линик мог вести в отношении Помпео. Одно из таких разбирательств касается некоего помощника в аппарате Госдепартамента, которого начальник внешнеполитического ведомства вынуждал выполнять его личные поручения, выходящие за рамки прямых служебных обязанностей. В том числе речь идет о выгуле собаки, заказе столика в ресторанах для Помпео с супругой и доставке вещей из химчистки.