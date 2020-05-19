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Палестино-израильский конфликт

СМИ: посол Израиля в США лоббирует решение об аннексии до ноября части долины Иордана

Рон Дермер опасается, что позиция Вашингтона может измениться в случае победы на президентских выборах Джозефа Байдена

ТАСС, 19 мая. Посол Израиля в Вашингтоне Рон Дермер убеждает чиновников в Белом доме, конгрессменов и других влиятельных американских политиков в том, что решение о распространении израильского суверенитета на часть Западного берега реки Иордан должно быть принято до ноябрьских выборов президента США. Об этом со ссылкой на американские и израильские источники сообщил в понедельник новостной портал Axios.

По его данным, дипломат говорил о необходимости использовать имеющееся окно возможностей и приступить к аннексии до ноября. Это связано с тем, что в случае победы на грядущих выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена позиция Вашингтона может измениться. Отмечается, что Дермер усилил свою лоббистскую деятельность в последние несколько недель, поскольку часть сотрудников Белого дома сдержанно относится к идее одобрения США израильских действий.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 17 мая выразил мнение, что "пришло время распространить израильский суверенитет" на части Западного берега реки Иордан и Иорданской долины в соответствии с американским мирным планом. В воскресенье он привел к присяге новое правительство, сформированное им по итогам выборов 2 марта на основе коалиционного соглашения между его партией "Ликуд" и партией "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. Документ позволяет главе правительства начать прорабатывать шаги по распространению израильского законодательства на отдельные части Западного берега Иордана в соответствии с мирным планом Трампа после 1 июля.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.

Теги
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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