Американский сенатор Рубио стал временным главой спецкомитета по разведке

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио стал временным главой спецкомитета по разведке верхней палаты Конгресса США вместо своего коллеги Ричарда Берра, в отношении которого Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет разбирательство.

"Я рад сообщить, что сенатор Марко Рубио согласился временно возглавить специальный комитет по разведке", - говорится в распространенном в понедельник заявлении лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла. По словам Макконнелла, новый председатель комитета является "талантливым и опытным" сенатором, владеющим материалом в сфере внешней политики и национальной безопасности.

"Сенатор Рубио долгое время ведет вопросы, начиная от России и Китая, Северной Кореи и Ирана, до тирании и беспорядков в нашем полушарии", - отметил лидер республиканского большинства.

Сотрудники ФБР в ночь на 14 мая изъяли мобильный телефон Ричарда Берра, сообщила газета Los Angeles Times. Берр в начале года принимал участие в закрытых брифингах, на которых шла речь о прогнозах относительно распространения коронавируса и его влиянии на экономику, в том числе на биржи. Как сообщала ранее телекомпания CNN, в феврале, перед обвалом основных торговых площадок, Берр продал акции на общую сумму до $1,7 млн. При этом сам он утверждал, что его решения были основаны на общедоступной информации.

В конце марта Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США начали расследование из-за сделок Берра и ряда других сенаторов, имевших доступ к закрытой информации о ситуации с коронавирусом. По закону члены Конгресса США не могли использовать эти сведения для получения финансовой выгоды.