Рада одобрила распространение иновещания на неподконтрольные Киеву территории

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Верховная рада одобрила внесение изменений в закон "О системе иновещания Украины" (по поводу программной политики и территории распространения), которым предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на неподконтрольные Киеву территории и приграничные районы. За документ во вторник проголосовал 231 депутат при 226 необходимых.

Согласно проекту закона, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с Россией или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции.

Документ предусматривает, что программная политика "Мультимедийной платформы иновещания Украины" согласовывается с уполномоченным органом, а контент производится не на английском и других языках, а на русском и других языках.

С 1 марта на Украине начал трансляцию на неподконтрольные Киеву территории специально созданный государственный телеканал "Дом" на базе UA|TV. Канал - развлекательно-информационный, в основу которого положен принцип "оптимистического ТВ". Ранее замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что пока телеканал доступен в формате цифрового эфирного вещания Т2. Спутниковой трансляции на данный момент нет, так как это связано с авторскими правами. Пока "Дом" показывает только программы, фильмы и сериалы украинских медиагрупп ("1+1 Медиа", StarLightMedia, Inter Media Group, "Медиа Группа Украина"), а собственного контента не имеет.