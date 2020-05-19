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Иран подтвердил данные о сбое в порту Шахид-Раджаи, который мог быть вызван кибератакой

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Израиль имеет отношение к кибератаке на этот порт

ТЕГЕРАН, 19 мая. /ТАСС/. Иранская сторона подтвердила наличие сбоев в компьютерной системе порта Шахид-Раджаи в провинции Хормозган на юге страны, которые могли быть вызваны кибератакой. Об этом сообщает во вторник агентство Fars со ссылкой на представителя порта.

При этом отмечается, что нарушений в работе портовых служб удалось избежать. По информации агентства, это произошло благодаря полной готовности защитных служб порта Шахид-Раджаи и эффективному противодействию возникшим проблемам.

В понедельник газета The Washington Post опубликовала материал о том, что Израиль имеет отношение к кибератаке на расположенный в городе Бендер-Аббас порт Шахид-Раджаи. Как пишет издание, работа порта в тот день была нарушена в связи с тем, что регулирующие судоходство компьютеры неожиданно вышли из строя.

По информации газеты, атака стала ответом на предпринятую 24 апреля неудачную попытку взломать компьютеры, отвечающие за водораспределительные системы в сельской местности в Израиле. Иран свою причастность к происшедшему неоднократно отрицал.

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