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Пандемия коронавируса нового типа

В правительстве Германии назвали безответственными действия Трампа в отношении ВОЗ

Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер считает, что действия Вашингтона "прежде всего можно объяснить внутриполитическими мотивами и антикитайской деятельностью президента в период предвыборной борьбы"

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер подверг резкой критике заявление президента США Дональда Трампа о возможности выхода страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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"Прекращение выплат и выход из ВОЗ были бы безответственными шагами", - заявил он опубликованном во вторник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. Байер считает, что действия Вашингтона "прежде всего можно объяснить внутриполитическими мотивами и антикитайской деятельностью президента в период предвыборной борьбы".

Координатор кабмина ФРГ отметил, что неблагоразумно покидать международную организацию, такую как ВОЗ, во время мирового кризиса. "Национальные односторонние шаги ничего в этой ситуации не принесут", - убежден германский политик.

Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят свое членство в ней.

Теги
СШАГерманияТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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