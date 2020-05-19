Додон: политическая нестабильность в Молдавии осложнила переговоры с Россией о кредите

КИШИНЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Угроза досрочных парламентских выборов в Молдавии осложняет переговоры с РФ о кредите в €200 млн. Об этом глава республики заявил в интервью телеканалу Accent​​​​​ во вторник.

По его словам, трудно убедить российских партнеров дать кредит в этих условиях, когда не понятно, что будет дальше. "Они должны понимать, что здесь происходит, кому они дают этот кредит. <...> Вопрос - в каком политическом контексте это будет происходить", - сказал Додон.

По его словам, парламентское большинство из поддерживающей президента Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии Молдовы может распасться из-за депутатов, покидающих фракцию демократов. Поэтому к власти в республике могут прийти партии, жестко критикующие Москву, считает Додон.

Ранее Конституционный суд Молдавии по запросу представителей проевропейской оппозиции признал не соответствующим основному закону кредитное соглашение, подписанное 17 апреля между правительствами Молдавии и РФ, а также одобренное правительством и парламентом республики. Авторы обращения заявили в суде, что в нем содержится ряд "сомнительных положений", которые якобы представляют риски для безопасности Молдавии.