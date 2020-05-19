{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Власти США могут запретить въезд в страну прибывающим из Бразилии

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения запрета на въезд в страну из Бразилии в связи с распространением коронавируса в латиноамериканской стране. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

У главы государства спросили, рассматривает ли он возможность введения запрета на поездки из Бразилии, которая стала третьей страной в мире по числу заразившихся коронавирусом. "Мы рассматриваем это. <...> Бразилия более-менее пострадала [от коронавируса], у них проблемы", - ответил президент.

Теги
БразилияСШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп: США направляют ИВЛ странам ради спасения жизней, а не из политических соображений
По словам главы Белого дома, США поступают "необычные звонки" с просьбой о содействии из тех стран, которые бы в обычной ситуации не обратились
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС