Власти США могут запретить въезд в страну прибывающим из Бразилии

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения запрета на въезд в страну из Бразилии в связи с распространением коронавируса в латиноамериканской стране. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

У главы государства спросили, рассматривает ли он возможность введения запрета на поездки из Бразилии, которая стала третьей страной в мире по числу заразившихся коронавирусом. "Мы рассматриваем это. <...> Бразилия более-менее пострадала [от коронавируса], у них проблемы", - ответил президент.