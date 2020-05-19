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Отставной генерал Майкл Флинн попросил апелляционный суд закрыть свое дело

По мнению адвокатов, апелляционный суд также должен заменить федерального судью Эммита Салливана

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн во вторник попросил апелляционный суд столичного округа Колумбия прекратить свое дело в федеральном суде. Соответствующее 44-страничное ходатайство адвокатов обвиняемого было опубликовано в базе данных суда.

Юристы просят апелляционный суд вмешаться в дело Флинна, которое слушается в нижестоящем суде округа Колумбия, который на прошлой неделе отложил вынесение решения по запросу Министерства юстиции США о прекращении уголовного дела в отношении отставного генерала. По мнению адвокатов, апелляционный суд должен заменить федерального судью Эммита Салливана и прекратить дело.

Салливан ранее распорядился заслушать мнение сторонних юристов и независимых экспертных организаций перед тем, как рассматривать запрос Минюста.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

В должности помощника президента США по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором Разведывательного управления Министерства обороны США.

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