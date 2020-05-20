NYT: лидеры США и Британии хотели провести встречу со Сталиным по вопросу о Польше

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры США и Великобритании сразу после окончания Второй мировой войны в Европе намеревались провести в Лондоне встречу с Иосифом Сталиным для обсуждения проблем послевоенного устройства, прежде всего, вопроса о будущем Польши. Об этом говорится в размещенном во вторник на сайте газеты The New York Times материале из Лондона, опубликованном в издании International Herald Tribune ровно 75 лет назад.

"Американский и британский послы в Москве вскоре представят маршалу Сталину точку зрения их правительств на то, что проведение встречи "Большой тройки" в Лондоне рассматривается как срочно необходимое, - утверждается в заметке со ссылкой на дипломатические источники. - Дипломаты, как говорят, предпримут попытку убедить Сталина, что "серьезные и вызывающие обеспокоенность вопросы", о которых глава британского МИД Энтони Иден упоминал в своем выступлении в Палате общин, требуют его срочного внимания в беседах с президентом США Гарри Трумэном и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем".

Как отмечается в материале, в Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что после окончания боевых действий в Европе верховный главнокомандующий СССР "сможет совершать зарубежные поездки". При этом в сообщении подчеркивается, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, "несмотря на свой возраст и лежащую на нем ответственность, совершил большую часть поездок в качестве государственного деятеля в интересах единства союзников".

Среди "внушающих тревогу" проблем, стоящих перед лидерами "Большой тройки", в заметке в качестве "приоритетного" назван "польский вопрос". "Если говорить упрощенно, то основной вопрос, который должен быть урегулирован между англо-американской позицией и позицией русских, состоит в том, не являются ли меры русских в области безопасности большими, чем их доля ответственности, - также указывается в материале. - В осведомленных лондонских кругах считают, что подход советской дипломатии к европейским делам сейчас находится на таком этапе, когда требуется определенность в том, что касается намерений СССР, и этого можно достичь только на уровне "Большой тройки". У союзников должно быть полное понимание того, чего Россия хочет от "дружественных" правительств на ее континентальных границах".

Вопрос о Польше обсуждался руководителями трех союзнических держав - СССР, Великобритании и США на проходившей с 4 по 11 февраля 1945 года Ялтинской конференции, где, в частности, были выдвинуты предложения относительно передачи Польше территорий до Одера и южной части Восточной Пруссии.