Трамп допустил, что граница между Канадой и США может быть открыта до 21 июня

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Ограничения на пересечение границы между США и Канадой могут быть сняты раньше, чем 21 июня. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время заседания своего кабинета в Белом доме.

"Мы любим Канаду. Мы будем говорить [с канадскими властями], и в подходящий момент она будет очень быстро открыта", - сказал глава вашингтонской администрации.

"Да, это возможно, конечно. Они успешно справляются [с пандемией], мы успешно справляемся", - добавил Трамп в ответ на уточняющий вопрос о том, могут ли ограничения быть сняты раньше 21 июня.

Ранее во вторник канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней - до 21 июня.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта - были запрещены все необязательные перемещения через нее. Как сообщил тогда Трюдо, ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного перемещения граждан через границу. Канада и США имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.