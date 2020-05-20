Трамп считает, что в США проводилось недостоверное исследование по гидроксихлорохину

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Американские специалисты провели недостоверное исследование по эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохин (плаквенил) против нового коронавируса. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время заседания своего кабинета в Белом доме.

Тесты на антитела к коронавирусу не панацея. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

Его попросили прокомментировать заявление управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, которое в апреле предостерегло соотечественников от употребления гидроксихлорохина вне больниц из-за побочных эффектов в виде возможных проблем с сердечно-сосудистой системой. "Это недостоверное исследование, в котором его [препарат] давали очень больным людям, тяжелобольным, людям, которые уже были готовы умереть. Его [исследование] проводили явно не друзья администрации [США]", - ответил президент.

"Сразу же, когда оно было опубликовано, оно породило много ложной информации", - добавил Трамп. Он подчеркнул, что продолжит принимать гидроксихлорохин. "Я считаю его линией защиты. Как мне кажется, она очень безопасна", - сказал глава государства.

Трамп также признался, что после вспышки нового коронавируса стал мыть руки еще чаще. При этом на заседании кабинета главы американских ведомств, как и сам президент, были без медицинских масок.

Ранее во вторник вице-президент США Майкл Пенс заявил, что не принимает гидроксихлорохин. "Мой врач не рекомендовал мне его, и я не стесняюсь следовать рекомендациям своего врача. Каждый американец должен поступать аналогичным образом", - сказал Пенс.

В понедельник глава Белого дома признался, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Многие специалисты в США считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может причинить серьезный вред организму.