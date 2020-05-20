Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Джеймса Стори на место посла США в Каракасе

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Джеймса Стори на утверждение Сената Конгресса на должность американского посла в Венесуэле. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

Стори в настоящее время является временным поверенным в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии. Ранее он занимал должность временного поверенного в делах США в Венесуэле.

В конце апреля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США прорабатывают вопрос о возобновлении работы американского посольства в Каракасе после "ухода [Николаса] Мадуро" с поста президента Боливарианской Республики.

В середине марта 2019 года Госдепартамент объявил об отзыве из Каракаса персонала американского посольства. В обнародованном от имени Помпео письменном заявлении говорилось, что присутствие американского дипломатического персонала в Каракасе ограничивало политику Вашингтона в отношении Венесуэлы. На сайте посольства отмечалось, что с 11 марта 2019 года его деятельность на территории Боливарианской Республики "приостановлена до дальнейшего уведомления".

28 августа 2019 года Госдепартамент объявил об открытии в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" - отдела по делам Венесуэлы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что Москва считает открытие в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" частью незаконных усилий по вмешательству во внутренние дела Боливарианской Республики.