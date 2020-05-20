Власти Колумбии продлили общенациональный карантин до 31 мая

БОГОТА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение продлить срок действия режима общенационального карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая. Об этом во вторник сообщил президент Колумбии Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Обязательная изоляция будет продлена до 31 мая", - сказал Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter. Колумбийский лидер добавил, что режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения будет сохраняться до 31 августа.

Дуке также заявил, что страна не будет восстанавливать ни внутреннее, ни внешнее авиасообщение до 30 июня. "Наши границы останутся закрытыми. С 1 по 30 июня межмуниципальный транспорт не будет работать. Это же касается внутреннего и международного авиасообщения", - сказал он.

17 марта Дуке из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом, объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его продлили до 25 мая.

Этот режим подразумевает нахождение практически всех жителей страны дома. Выходить разрешается по одиночке за продуктами и для выгула домашних животных или для занятий спортом на свежем воздухе при соблюдении определенных условий. Под действие ограничительных мер не попадают, в частности, сотрудники экстренных служб, банков, медицинских учреждений и журналисты.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в стране 6 марта. По данным властей на 19 мая, общее число случаев заражения в Колумбии составляет 16 935, умерли 613 человек, 4 050 выздоровели.