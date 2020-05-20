Эксперты оценили результаты Зеленского за год президенства

О неудовлетворенности населения Украины работой президента свидетельствует прежде всего существенное падение его рейтинга. В ходе второго тура выборов, который прошел 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев. Согласно обнародованным 4 мая Киевским международным институтом социологии (КМИС) последним социологическим данным, если бы выборы президента проходили в апреле 2020 года, то Зеленский получил бы поддержку всего 42,6% избирателей. Причем падение популярности нового главы государства проходило поступательно в течение всего года. Так, еще в феврале, согласно опросам КМИС, нему положительно относились 47% граждан страны.

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Год назад шоумен и актер Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. Получив беспрецедентно высокую для страны электоральную поддержку, он тем не менее за прошедшие 12 месяцев показал весьма скромные результаты деятельности.

Украинский политолог Андрей Золотарев в беседе с корреспондентом ТАСС пояснил, что оставшиеся чуть более 40% сторонников Зеленского, скорее, не те, кто верит в него как в политика, а те, кто все еще любит в нем героя телесериала "Слуга народа" - учителя истории Василия Голобородько, которого сыграл Зеленский и которому, как считается, во многом удалось "привести" его на должность главы государства. Однако образ Голобородько, по мнению эксперта, вряд ли и дальше сможет помогать бывшему актеру сохранять лидерство.

"Да, остаются еще 40%, которые поддерживают Зеленского, по-прежнему видя в нем Голобородько, но политически активная часть начинает отваливаться по флангам, а это тревожный сигнал. Тревожный, потому что удержать власть, потеряв политически активное меньшинство, в украинских условиях будет сложно", - отметил Золотарев. По его мнению, в конечном итоге такая ситуация может привести к тому, что "появится запрос на новые лица, и, скорее всего, это будет происходить через формирование сильной непарламентской оппозиции Зеленскому".

В то же время директор Украинского института политики Руслан Бортник не видит в падении рейтинга Зеленского чего-то необычного. "В электоральном плане он находится в парадигме своих предшественников, - заверил эксперт. - За год Владимир Зеленский потерял примерно 30% голосов. Похожий тренд в свое время был характерен и для Петра Порошенко, и для Виктора Януковича, которые тоже в первый год работы теряли более 20% голосов, хотя во время выборов показали ниже результаты, чем Зеленский: у Порошенко было 55% поддержки, а у Януковича - 49%".

Зеленский действительно, несмотря на существенное падение рейтинга популярности, продолжает сохранять первую строчку среди украинских политиков. В лидерах остается и его "Слуга народа". Согласно опросу того же КМИС от 4 мая, в случае проведения парламентских выборов, президентская партия сейчас набрала бы 32,5% голосов, что вновь оказалось бы самым высоким результатом, хотя рейтинг "Слуги народа" за год тоже значительно упал. На парламентских выборах 21 июля 2019 года партия получила 43% голосов, что позволило ее депутатам впервые в истории Украины сформировать однопартийное большинство в Верховной раде.

По мнению Бортника, сохранение лидерства в рейтингах и самим Зеленским, и его партией - логичное явление для первого года президентства, потому что "первый год - это "медовый год", а о дальнейших перспективах с электоральной точки зрения позволит судить именно второй год, хотя уже сейчас видно, что их теснят как оппозиционные парламентские силы, так и другие конкурирующие политики.

Конфликт в Донбассе на той же стадии

В ходе своей инаугурационной речи 20 мая 2019 года Зеленский озвучил то, ради чего, главным образом, народ Украины и посадил его в кресло главы государства. Зеленский пообещал "сделать невозможное": кроме своих тезисов о необходимости украинцев "стать японцами в технологиях" и "израильтянами в обороне", первым своим заданием он назвал "прекращение огня в Донбассе". За шесть лет от конфликта в регионе устали не только жители Украины, но и весь мир. Зеленский, говоря о намерении принести мир в страну, возможно, искренне заявлял, что не побоится принимать "сильные решения", готов терять популярность, рейтинги и даже свою должность. Однако на деле все оказалось гораздо сложнее.

Тогда его речь в парламенте вызвала бурю оваций, однако спустя год уже можно сказать, что надежды на нового лидера по этому направлению точно не оправдались. Конфликт, по большому счету, остался на той же стадии, а сближение неконтролируемого Донбасса с Киевом не произошло ни на шаг.

Вместе с тем, попытки достичь хоть какого-то прогресса продолжаются. "Относительно положительным моментом стал уже тот факт, что при Зеленском переговоры по Донбассу активизировались в принципе. Удалось решить ряд локальных задач: освобождение пленных и политзаключенных, разведение войск на трех пилотных участках. Возобновились переговоры в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция - прим. ТАСС)", - отметил глава украинского центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Кроме этого Зеленским был предложен ряд инициатив, чтобы дать новый импульс переговорному процессу. В частности, 11 марта в Минске Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе при участии заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака договорилась создать консультативный совет в составе политической подгруппы. Тогда эксперты серьезно заговорили о возможности прорыва по политической повестке урегулирования, которую Киев до тех пор наотрез отказывался выполнять.

Но чуда не произошло. Украинская сторона вновь дала "задний ход" после серии протестов, инициированных экс-президентом Петром Порошенко, который усмотрел в создании совета "капитуляцию Украины" в борьбе за Донбасс. В итоге несколько дней спустя Ермак выступил со специальным заявлением, в котором объявил, что Украина примет окончательное решение о создании консультативного совета только после обсуждения этой идеи с Германий, Францией и ОБСЕ, а также после консультаций в Верховной раде.

Большинство обещаний не выполнено

Одним из главных обещаний Зеленского в инаугурационной речи была также эффективная борьба с коррупцией. "Мое избрание доказывает - граждане утомились от системных политиков, которые за 28 лет создали "страну откатов, потоков, дерибанов". Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом, где прозрачные правила игры действуют одни для всех. Для этого должны прийти во власть люди, которые будут служить народу", - провозгласил 20 мая 2019 года новоизбранный лидер.

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" в своем аналитическом отчете по результатам годичной деятельности Зеленского пришла к выводу, что обещание бороться с коррупцией также осталось в ряду невыполненных. "Многое из того, в чем Зеленский обвинял Порошенко, сейчас актуально и в отношении действующего президента. Это, в частности, и обещание пресечь безнаказанность коррупционеров", - заявил председатель организации Алексей Кошель.

Да, парламентскому большинству Зеленского удалось ввести уголовное наказание за незаконное обогащение, однако никого из прошлой или нынешней верхушки украинской власти за решеткой так и не увидели. Даже с момента назначения Зеленским, как он выразился, "своего генпрокурора" Руслана Рябошапки, уволенного в дальнейшем по причине неэффективности, ситуация не сдвинулась с места. Более-менее заметным антикоррупционным делом стало дело бывшего замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Свинарчука, которое связано с коррупцией в армии. По другим видным деятелям, в том числе и по многочисленным делам, фигурантом которых является Порошенко, при Зеленском существенного движения пока не случилось.

Заявленная новым лидером борьба с олигархами также оказалась в числе нереализованных. Более того, сейчас, как считает эксперт Золотарев, Зеленский вынужден искать точки соприкосновения с олигархами. "Он ищет их по такому, например, вопросу, как борьба с коронавирусом. Колоссальное влияние на украинскую экономику продолжает оказывать самый богатый человек страны Ринат Ахметов. В целом, все осталось как прежде: президенты приходят и уходят, а Ахметов остается", - заметил политолог.

Борьба со всем тем, что Зеленский пообещал год назад - с "шокирующими тарифами и ценами, несуществующими рабочими местами, медициной, о которой хорошо говорят только те, кто не лежал с ребенком в больнице, дорогами, которые мифично строятся только в бурном воображении" - по-прежнему остается в основном лишь на словах. Власть не показала результатов в реформе медицины. Более того, на фоне пандемии коронавируса страна в полной мере ощутила ее провал, когда медики не просто жалуются на упавшие зарплаты, но и массово увольняются. Базовые экономические показатели на Украине существенно не улучшились, а безработица зашкаливает. По состоянию на 4 мая 2020 года число безработных составило 456,8 тыс. человек, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года, сообщила Госслужба занятости Украины.

Тарифы на коммунальные услуги, правда, снизились. В Киеве, например, платежи населению стали приходить в среднем на 20% ниже. Но это тоже связано с падением мировых цен на энергоносители. Определенного успеха в плане выполнения обещаний Зеленский добился в вопросе о снятии неприкосновенности с депутатов: с 1 января народные избранники ее потеряли. Однако дела в отношении них по-прежнему заводить проблематично из-за сложности самой процедуры. В результате пока обвинение по уголовному делу было предъявлено лишь одному депутату - Софии Федине от партии Порошенко "Европейская солидарность" по делу об угрозах самому Зеленскому.

Украинский институт политики проанализировал 40 ключевых обещаний Зеленского и пришел к выводу о том, что из них 7 выполнены, 9 выполнены частично и 24, то есть больше половины, не выполнены вообще. Среди ключевых обещаний, которые выполнены, - принятие законов о рынке земли, закона об импичменте президента, об обличителях коррупции, создание Высшего антикоррупционного суда, сохранение нормандского переговорного формата. Среди невыполненных - нет мира в Донбассе, не реализована судебная реформа, нет профессиональной армии, не введена "нулевая декларация" для бизнеса, не начат капитальный ремонт инфраструктуры, не реализовано народовластие, не созданы условия для самостоятельного развития регионов.

Зеленский на международной арене

О каком-то заметном прогрессе годовалого правления Зеленского не приходится говорить не только в разрезе внутренней политики. На международной арене новый лидер, появление которого изначально воспринималось как некий феномен, похоже, также не оправдал ожиданий.

"После избрания Зеленский на Западе был воспринят как человек не из системы - смелый, способный на решения по Донбассу, на реформы в части уменьшения влияния олигархов на украинскую политическую систему. Но ни для России, ни для США, ни для ЕС его приход в итоге не стал прорывом. Он возглавил систему управления в своей стране, сконцентрировал все полномочия, но не поменял саму систему управления, не создал новую, которая была бы качественно лучше, чем предыдущая, а лишь возглавил ту систему, которую оставил ему Петр Порошенко", - считает Бортник.

После избрания Зеленского кто-то ожидал, а кто-то опасался, что новый президент может запомниться нормализацией отношений с Россией, однако он смог начать диалог с РФ только по отдельным аспектам - возвращению удерживаемых лиц и перезаключению газового контракта.

Куда более громко его имя прозвучало в мире в связи со скандалом вокруг импичмента президента США Дональда Трампа. И эта шумиха не добавила успеха Зеленскому. В недавнем интервью изданию "Левый берег" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что после дела об импичменте отношения Киева и Вашингтона, хоть и не заморозились, но должны быть "отданы в химчистку, <…> чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально сидеть и отлично выглядеть". В результате пока очень ожидаемая Украиной официальная встреча Зеленского и Трампа так и не состоялась, а возможные, пусть даже самые примерные, даты вообще не озвучиваются.

Одной из последних неудач в международной политике Зеленского можно считать обострение в дипломатических отношениях с Грузией. 7 мая президент Украины назначил считающегося преступником на родине экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Реакция Грузии оказалась мгновенной: Тбилиси отозвал для консультаций своего посла из Киева. В ответ Зеленский осудил действия Грузии, назвав их ошибочными, и заявил, что назначение Саакашвили является внутренним делом Украины.

Основной причиной провалов или нереализации обещаний Зеленского многие эксперты считают его неверную кадровую политику. Доказательством тому является тот факт, что менее, чем за год на Украине произошла смена правительства, назначенного самим президентом генерального прокурора, а также руководителя офиса президента.

"Ошибки в кадровой политике Зеленского закономерны, потому что к власти пришли люди, которые не умеют руководить страной. Стало понятно, что новые лица ни чем не лучше старых. Это увидела общественность, это увидел Зеленский", - считает политолог Фесенко. При этом он отметил, что, несмотря на эти ошибки, при Зеленском "чуда не произошло, но и катастрофы тоже".

Продолжение курса Порошенко

В целом при анализе политики Зеленского все чаще в среде экспертов и политиков звучат тезисы о схожести его работы с Порошенко. Не только в части политики движения в сторону ЕС и НАТО, скорее имитации, чем реального наведения порядка в Донбассе, а также бесперспективной позиции по Крыму, но и по всем остальным направлениям. К примеру, по языковой тематике оба пытались заверить общественность в намерении защищать права нацменьшинств изучать родной язык, но на практике получается обратное. Оба делом чести называли раскрытие громких убийств, например, журналиста Павла Шеремета и публициста Олеся Бузины, но виновные не наказаны. Это же касается и расследования преступлений на "майдане" в 2014 году, в реалистичность и объективность которого уже мало кто верит.

"Если в целом оценивать этот год, то его можно назвать годом инерции, годом дрейфа, временем, когда команда Зеленского действовала по инерции, находилась под влиянием прежнего курса Порошенко, отчасти с меньшим количеством зигзагов, скандалов и противостояний, с более высокой социальной и политической стабильностью, но в рамках того же курса, который был и при Порошенко. Условно говоря, президент поменялся, а политический курс и движение страны не изменились", - полагает политолог Бортник.

В итоге такое движение Зеленского может закончиться досрочными выборами президента. Его ухода уже начинают требовать некоторые парламентские силы. В январе такое требование озвучила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после того, как в интернете были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы премьер-министр Алексей Гончарук отзывался о Владимире Зеленском как о некомпетентном человеке. В апреле покинуть пост главы государства Зеленскому предложили депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь", посчитав, что нынешнее руководство страны не справляется с ситуацией вокруг распространения коронавируса.

В экспертной среде полагают, что в итоге решающим для Зеленского в плане его карьеры президента может стать 2021 год.

"Он имел достаточную политическую поддержку, чтобы объяснить обществу единые принципы справедливости и выработать единые стандарты и подходы для всех конфликтующих внутри страны сторон. Но получилось, что он еще сильнее всех расколол, с одной стороны, продолжая идеологическую политику Порошенко - Парубия (экс-спикер Рады Андрей Парубий - прим. ТАСС), а с другой, - принимая случайные кадровые решения и делая ставку на некомпетентных друзей <…>", - считает украинский юрист, бывший первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов. - Теперь же, когда президент противопоставил себя тем, кто его выбрал, все говорит о том, что выборы нового главы государства могут пройти досрочно".