Валенса: авторы стратегии нацбезопасности Польши, где РФ названа угрозой, недальновидны

ВАРШАВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Авторы новой Стратегии национальной безопасности Польши, где Россия названа главной угрозой, мыслят недальновидно и старыми категориями. Такое мнение высказал в интервью ТАСС лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши (1990-1995) Лех Валенса.

"Они не думают наперед. У них нет идей. Они на старых основах хотят что-то там строить", - сказал он, комментируя принятый властями Польши документ.

Президент Польши Анджей Дуда утвердил новую Стратегию национальной безопасности 12 мая. Это базовый документ польского государства, который является основой для формирования исполнительных актов, касающихся безопасности и обороны государства в течение нескольких лет. Последняя такого рода стратегия была принята в Польше в 2014 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности в Европе на основании "принципа равной неделимости безопасности", который зафиксирован в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года.