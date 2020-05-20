Pais: Мадрид обратится в суд из-за решения властей Испании пока не смягчать ограничения

МАДРИД, 20 мая. /ТАСС/. Правительство автономного сообщества Мадрид подаст жалобу в Верховный суд (ВС) против решения Минздрава Испании, который пока не позволил региону перейти на новый этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. Об этом сообщила в среду газета El Pais .

Во главе автономного кабмина находится консервативная Народная партия - традиционно ключевой оппонент Испанской социалистической рабочей партии, лидером которой является нынешний премьер-министр Педро Санчес. Мадрид просил перейти на новый этап ослабления ограничительных мер с 11 мая, а затем с 18 мая, однако оба раза запросы были отклонены центральным правительством. Именно этот регион является наиболее пострадавшим в Испании из-за пандемии. В результате власти автономии решили обратиться в ВС.

С начала распространения инфекции в стране было выявлено более 232,5 тыс. заболевших, 27 888 человек умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку темпы распространения коронавируса в Испании постепенно снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.

С 18 мая большая часть населения королевства перешла на новую фазу ослабления мер, введенных из-за пандемии. На этом этапе разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи. При этом ни Мадрид, ни Барселона пока не перешли на этот этап смягчения мер.