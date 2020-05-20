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Пресс-секретарь Трампа сообщила о его желании провести очный саммит "семерки" в июне

Кейли Макинэни при этом отметила, что конкретной даты нет

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет провести очный саммит "семерки" в июне, но конкретной даты нет. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни.

"Президент действительно хочет провести саммит "семерки" в Вашингтоне, как только мы откроем страну (снятие санитарных ограничений, введенных из-за пандемии - прим. ТАСС), как мир начнет открываться. Мы хотели бы провести в июне, но никаких объявлений о конкретной дате нет", - сказала она.

На вопрос, как соотносятся планы организации саммита с действующими ограничениями на полеты, Макинэни отметила, что Трамп отменит данные меры после того, как убедится в обеспечении безопасности для здоровья граждан. "Касательно саммита здесь, то эта прерогатива принадлежит президенту, как откроются США, мир. <...> Это покажет укрепляющийся оптимизм относительно того, что лидеры соберутся вместе и будут вести дела как обычно", - сказала пресс-секретарь.

Ранее Трамп заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. В среду он обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону организацию саммита в ближайшее время.

20 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции. Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 км к северо-западу от Вашингтона.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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