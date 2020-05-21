МИД КНР выразил протест в ответ на заявление Помпео о правах человека в Гонконге

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Китайские власти выражают крайнее недовольство и решительный протест в связи с высказываниями госсекретаря США Майкла Помпео и других отдельных американских политиков, касающихся вопроса защиты прав человека в Гонконге. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг комиссариатом МИД КНР в этом специальном административном районе.

"Мы выражаем решительный протест в связи с очередными обвинениями, которые предъявляют центральному правительству Китая и гонконгской администрации такие политики, как Помпео и [сенатор-республиканец] Марк Рубио, - подчеркивается в нем. - При отсутствии каких-либо рациональных доводов они усиливают давление, <...> оправдывая противозаконные действия радикально настроенных лиц, которые выступают против Китая".

В документе отмечается, что любые законодательные акты, утверждаемые в Соединенных Штатах и касающиеся "прав человека и демократии в Гонконге", следует считать откровенным вмешательством во внутренние дела КНР. "Мы хотим прямо заявить Помпео, что китайское правительство будет твердо отстаивать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития нашей страны <...> Китай категорически против вмешательства внешних политических сил под каким бы то ни было предлогом", - говорится в нем.

В воскресенье Помпео заявил, что власти США отреагируют на любое решение властей Китая, нарушающее автономию и свободы Гонконга. Он добавил, что это "неизбежно повлияет на оценку принципа "одна страна - две системы" и попросил Пекин "не вмешиваться в работу американских журналистов" на территории данной административной единицы.