США готовы сотрудничать с КНР в областях, где интересы двух стран совпадают

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Вашингтон готов к сотрудничеству с Пекином в тех областях, где интересы США и Китая совпадают. Это следует из подготовленного администрацией для членов Конгресса 16-страничного доклада "Стратегический подход США к КНР", опубликованного в среду на сайте Белого дома.

В основном, документ содержит критику в адрес Пекина. Американская администрация связывает с Китаем целый ряд вызовов для национальных интересов США, среди которых экономическая политика КНР, а также вопросы, связанные с безопасностью. "США признают долгосрочную стратегическую конкуренцию между нашими двумя системами. <...> Правительство США продолжит защищать американские интересы и продвигать американское влияние", - отмечается в докладе.

"В то же время мы по-прежнему открыты к конструктивному, ориентированному на результат сотрудничеству и взаимодействию с Китаем в тех областях, где наши интересы совпадают, - указывают авторы документа. - Конкуренция не должна приводить к конфронтации или конфликту". "Мы не стремимся сдерживать развитие Китая <...>. США рассчитывают на честную конкуренцию с КНР, благодаря которой наши страны, предприятия и отдельные лица смогут пользоваться безопасностью и процветанием", - говорится в докладе.

Указывая направления для противостояния с КНР, авторы документа отмечают, что Пекин "продвигает по всему миру ценностные предложения, которые бросают вызов основным принципам американской веры в неотъемлемое право каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью". "Коммунистическая партия Китая активизировала свои усилия, направленные на то, чтобы изобразить, что ее система управления функционирует лучше тех, которые она относит к "развитым западным странам", - утверждается в докладе.

При этом отмечается, что США продолжат "бороться с пропагандой Пекина", которая, утверждается в докладе, "искажает правду и пытается принизить американские ценности и идеалы". "США не видят смысла во взаимодействии с Пекином ради символизма или зрелища, мы требуем ощутимых и конструктивных результатов. <...> Когда спокойная дипломатия окажется бесполезной, США увеличат общественное давление на правительство КНР и примут меры для защиты американских интересов", - подчеркивается в докладе.

Как пишет со ссылкой на американского чиновника высокого ранга агентство Associated Press, доклад не говорит о каких-либо изменениях в политике США в отношении Китая, но продолжает жесткую риторику президента страны Дональда Трампа, которая, по его мнению, может найти отклик среди американских граждан в преддверии президентских выборов в США.