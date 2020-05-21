Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией об обмене геопространственными данными

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Белорусские парламентарии ратифицировали белорусско-российское межправительственное соглашение о взаимном обмене геопространственной информацией между вооруженными силами двух стран. Решение было принято в четверг на заседании Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты белорусского парламента).

Представляя документ депутатам, министр обороны Виктор Хренин отметил, что соглашение, которое было подписано в Москве 25 октября 2019 года, в частности, призвано повысить эффективность топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск Белоруссии и России при проведение совместных мероприятий оперативной подготовки.

"Ратификация позволит топографическим службам повысить оперативность обеспечения вооруженных сил средствами топогеодезической информации на зону ответственности региональной группировки войск, унифицировать технологии и нормативно-техническую документацию, снизить затраты и повысить возможности двух стран по созданию геопространственной информации", - сказал министр, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам министра, стороны будут сотрудничать в различных формах, в том числе создавать банки данных геопространственной информации и обучать специалистов работать с ней.