Посол Ирана: партнерство Москвы и Тегерана препятствует вмешательству в дела стран

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Установление дипломатических отношений между Советской Россией и Ираном сто лет назад положило конец британским колониальным проектам в регионе, сегодняшнее же партнерство двух стран препятствует влиянию внешних факторов на их отношения. Об этом заявил в четверг ТАСС посол Ирана в России Казем Джалали.

"Отмена договоров и колониальных концессий правительством, вышедшим из российской революции, привлекла к себе огромное внимание. Такие действия создали позитивный взгляд в иранском обществе, особенно они сделали безуспешными британские колониальные проекты в Иране и регионе", - указал иранский дипломат, вспоминая события столетней давности.

По его словам, Москва и Тегеран и сегодня успешно сотрудничают. "Иран и Россия, преодолев в прошлом взлеты и падения в отношениях, всегда прилагают усилия, чтобы использовать любую возможность для создания мира, стабильности, дружбы и препятствовать реализации роли третьих факторов в своих отношениях, - отметил он. - Две страны, имея богатую историю, демонстрируют крепкие и развитые отношения. Сотрудничество вышло за пределы границ двусторонних отношений и достигло регионального и международного уровня. Исламская Республика Иран смотрит на Российскую Федерацию как на соседнюю мощную и дружественную страну и заинтересована в дальнейшем расширении отношений во всех областях".

Посол при этом напомнил, что впервые дипломатические отношения между Россией и Ираном, которые на краткое время прервались из-за революции 1917 года, были установлены еще в XVI веке. "Иран и Россия, будучи двумя государствами-цивилизациями, преодолели более пятивековые дипломатические отношения, отношения, продолжительность которых превышает историю формирования многих государств и держав, - указал он. - Две страны в двадцатом веке совершили у себя антиколониальные революции, и это является совместным опытом, накопленным двумя народами в прошлом веке".

"Столетняя годовщина установления дипломатических отношений между Ираном и Советской Россией является напоминанием того, что иранское правительство было одним из первых, кто признал вновь образованное после революции правительство, напоминанием дружбы между двумя странами и двумя народами. Также это напоминает об акценте на принципы, на которые опираются отношения между странами: такие принципы, как невмешательство во внутренние дела друг друга, противодействие действиям западных держав в регионе, сохранение стабильности и безопасности в регионе", - добавил Джалали.

После революции 1917 года РСФСР столкнулась с проблемами признания на международной арене. Иран стал одной из первых стран, с которой были установлены дипломатические отношения. При этом Советская Россия вышла из всех договоренностей о разделе сфер влияния в Иране с Великобританией, которые были достигнуты до революции.