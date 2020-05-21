СМИ: Пекин готовит закон о нацбезопасности для Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 мая. /ТАСС/. Центральные власти КНР в ближайшее время сами займутся подготовкой законопроекта о национальной безопасности для Гонконга, поскольку власти этого специального административного района за долгие годы так и не смогли выработать и принять соответствующий акт. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

По сведениям ее источников, вопрос будет вынесен на обсуждение ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая открывается в пятницу в китайской столице.

Новый закон, как ожидается, поставит под запрет любую подрывную деятельность, направленную против центрального правительства КНР, проявления терроризма, сепаратизма и иностранного вмешательства в дела Гонконга. При этом он будет принят непосредственно Пекином, без какого-либо участия гонконгских законодателей.

"Некоторые оппозиционные политики закрыли окно для Гонконга, чтобы он смог принять собственный закон о национальной безопасности", поэтому ответственность за это возьмет на себя высший законодательный орган - ВСНП, - отметил правительственный источник. "Мы больше не можем допускать такие действия, как осквернение государственного флага или порчу герба в Гонконге", - добавил он.

Ожидается, что проект соответствующей резолюции будет передан делегатам ВСНП в четверг вечером, в пятницу официально представлен для рассмотрения, а затем вынесен на голосование к окончанию парламентской сессии - скорее всего, 28 мая. После этого резолюция будет отправлена в Постоянный комитет ВСНП для рассмотрения деталей и конкретной законодательной работы. Принятый акт в итоге будет внесен в Основной закон - мини-конституцию Гонконга.

Непопулярный закон

Статья 23 Основного закона Гонконга предусматривает, что местные власти должны вырабатывать и принимать собственные законодательные акты, направленные на пресечение подрывной антигосударственной деятельности. Попытки инициировать такой закон были предприняты еще в 2003 году, но провалились в связи с массовыми протестами местных жителей - на улицы тогда вышли 500 тыс. человек. Они опасались, что закон, принимаемый в интересах Пекина, будет ущемлять демократические права и свободы местного населения. В итоге власти этой автономной территории отказались от немедленного принятия нормы и отложили его на неопределенный срок.

Центральные власти КНР неоднократно подчеркивали, что в последние годы внешние силы пытались всячески вмешиваться в дела Гонконга, а вспыхнувшее здесь летом прошлого года антиправительственное протестное движение нанесло "серьезный удар по верховенству права".

В июне 2019 года в Гонконге начались масштабные выступления против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили беспорядки. Они продолжались до середины ноября и периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

В сентябре текущего года в Гонконге намечены выборы в Законодательный совет. В Пекине опасаются, что они приведут к увеличению доли оппозиционных депутатов, которые могут блокировать принятие важных законов в этом специальном административном районе, до 2047 года наделенном правами расширенной автономии по формуле "одна страна - две системы".