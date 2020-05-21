В Пекине опровергли существование в Китае скрытой части оборонного бюджета

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Власти Китая не скрывают реальные расходы на оборону и передают всю информацию в ООН. Об этом в четверг на специальной пресс-конференции заявил официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва Чжан Есуй.

"Китай передает в ООН доклады о своих военных расходах с 2007 года. Откуда деньги, куда они уходят, там все абсолютно ясно. Не существует никаких скрытых военных расходов", - указал он.

"Доля военных расходов Китая от ВВП на протяжении многих лет поддерживается на уровне 1,3%. Следует сказать, что они намного ниже среднемировых 2,6%. Если же сравнивать с первой в мире державой по военным расходам, то в 2019 году оборонный бюджет Китая составлял лишь четверть от ее показателя, а в перерасчете на душу населения он был эквивалентен одой семнадцатой", - добавил представитель парламента.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай занимает второе место в мире после США по объему расходов на оборону.

По официальным данным, в 2017 году оборонный бюджет Китая был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд по курсу на момент публикации данных). В 2018 году власти КНР увеличили расходы на национальную оборону на 8,1%, до 1,11 трлн юаней (около $175 млрд). В прошлом году оборонный бюджет был увеличен на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (около $177,61 млрд).

Многие международные организации, в том числе SIPRI, полагают, что Китай существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а его реальные расходы на оборону могут быть выше на 25-50%. По мнению военных аналитиков, публикуемые данные не включают в себя несколько очень объемных по финансированию статей: затраты на стратегические силы, оборонные научно- технические разработки, импорт иностранных вооружений, Народную вооруженную полицию (аналог внутренних войск) и другие полувоенные вооруженные формирования. Также не учитываются расходы провинциальных властей на военные нужды.