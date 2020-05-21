На Украине решили отменить люстрацию советских чиновников

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины планирует отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. В ближайшие дни законопроект о люстрации должен одобрить Кабинет министров, после чего документ направят на голосование в Верховную раду. Новая редакция законопроекта была подготовлена с учетом рекомендаций ЕСПЧ.

"Сейчас люстрировать коммунистические власти - это больше популизм, чем реальная борьба с системой", - пояснил министр юстиции Денис Малюська изданию РБК-Украина. По его словам, проект закона разработан во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии и ЕСПЧ, который в своем решении отметил неактуальность этой меры.

Законопроект не только отменяет люстрацию бывших коммунистических деятелей, но и в целом существенно сужает круг подпадающих под нее лиц. Планируется создать специальный орган - комиссию, которая будет рассматривать заявления люстрированных и решать, законно ли они попали под масштабное очищение власти. "Комиссия будет рассматривать, что входило в функционал того или иного экс-чиновника, а также какие конкретные действия он совершал", - отметил министр.

В то же время останется запрет на доступ к органам власти для бывших сотрудников КГБ. Это ограничение в основном касается сотрудников СБУ и Госпогранслужбы, учившихся и служивших во времена СССР в структурах Комитета госбезопасности. Однако они смогут оспорить санкции в люстрационной комиссии. В целом, по словам Малюськи, заявления в комиссию смогут подавать не только экс-чиновники из Единого государственного реестра люстрированных лиц, а все, кто подпадает под действие закона "Об очищении власти". При этом сам доступ к реестру станет закрытым.

В Министерстве юстиции также считают, что чиновники, которые незаконно подверглись люстрации, могут претендовать только на компенсации, но не на восстановление в должности. По словам министра, в госорганах сейчас не так уж много вакантных мест, да и структура власти со времен экс-президента Виктора Януковича существенно изменилась.

Закон о люстрации

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной годовщине инаугурации, заявил, что люстрацию на Украине нужно "откорректировать". По его словам, под очистку попали и невиновные люди, хотя есть и такие, кому, по мнению главы государства, во власть возвращаться нельзя. При этом он уточнил, что финальную точку в этом вопросе поставит суд.

Этот закон уже несколько лет находится в Конституционном суде, но решения по нему нет до сих пор.

Закон "Об очищении власти" был принят Верховной радой 16 сентября 2014 года. 25 сентября закон подписал председатель Рады Александр Турчинов, 9 октября - президент Петр Порошенко. Закон в первую очередь имел и имеет цель отстранение от государственной службы лиц, занимавших руководящие должности при президенте Викторе Януковиче, а также тех, кто от лица государства пытался противодействовать "евромайдану".

Законом вводится автоматический запрет на занятие госдолжностей в течение 10 лет со дня вступления закона в силу для лиц, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 в течение более чем 1 года занимали определенные государственные должности. Люстрации подлежат также лица, занимавшие руководящие должности в КПСС или компартиях союзных республик (начиная от секретаря районного комитета и выше), в комсомольских органах, сотрудники КГБ СССР. Под действие закона попало примерно 500 тыс. чиновников, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов.