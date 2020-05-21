Палестина прекратила сотрудничество с ЦРУ после разрыва договоренностей с США

ТАСС, 21 мая. Секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат заявил в четверг о прекращении контактов с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Оно [сотрудничество] прекратилось сразу после выступления президента Палестины [Махмуда Аббаса]", - приводит агентство слова Эреката.

Как указывает Reuters, сотрудничество разведывательных служб продолжалось даже после того, как в 2017 году палестинцы начали бойкотировать усилия президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию.

"Сотрудничества в сфере безопасности с США больше нет. Сотрудничества в сфере безопасности с Израилем больше нет. Мы намерены сами поддерживать общественный порядок и верховенство права", - отметил генсек ООП.

Посольство США в Иерусалиме отказалось от комментариев.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.