Два сенатора США хотят ввести санкции за исполнение закона о нацбезопасности в Гонконге

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Два американских сенатора вносят на рассмотрение верхней палаты Конгресса проект закона, предусматривающий введение санкций за исполнение китайского законопроекта о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге. Об этом сенаторы Крис Ван Холлен (демократ, штат Мэриленд) и Патрик Туми (республиканец, штат Пенсильвания) сообщили в четверг газете The Wall Street Journal.

По их словам, они подготовили проект такого законодательного акта и ускоряют процедуру его рассмотрения в верхней палате Конгресса в связи с действиями КНР. "Мы наложим штрафные санкции на субъекты, замешанные в противоправном закручивании Китаем гаек в Гонконге", - сказал Холлен. По его словам, законопроект предусматривает штрафные санкции против банков, которые ведут дела с китайскими органами власти, которые будут исполнять документ о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге.

Как сообщила в четверг со ссылкой на источники газета South China Morning Post, центральные власти КНР в ближайшее время сами займутся подготовкой законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, поскольку власти этого специального административного района за долгие годы так и не смогли выработать и принять соответствующий акт. Новый закон, как ожидается, поставит под запрет любую подрывную деятельность, направленную против центрального правительства КНР, проявления терроризма, сепаратизма и иностранного вмешательства в дела Гонконга. При этом он будет принят непосредственно Пекином без какого-либо участия гонконгских законодателей.

Резолюция о разработке законопроекта о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге включена в повестку 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

Непопулярный закон

Статья 23 Основного закона Гонконга предусматривает, что местные власти должны вырабатывать и принимать собственные законодательные акты, направленные на пресечение подрывной антигосударственной деятельности. Попытки инициировать такой закон были предприняты еще в 2003 году, но провалились в связи с массовыми протестами местных жителей - на улицы тогда вышли 500 тыс. человек. Они опасались, что закон, принимаемый в интересах Пекина, будет ущемлять демократические права и свободы местного населения. В итоге власти этой автономной территории отказались от немедленного принятия нормы и отложили его на неопределенный срок.

В июне 2019 года в Гонконге начались масштабные выступления против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили беспорядки. Они продолжались до середины ноября и периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

В сентябре текущего года в Гонконге намечены выборы в Законодательный совет. В Пекине опасаются, что они приведут к увеличению доли оппозиционных депутатов, которые могут блокировать принятие важных законов в этом специальном административном районе, до 2047 года наделенного правами расширенной автономии по формуле "одна страна - две системы".