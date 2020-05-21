Госдеп США предостерег Китай от навязывания Гонконгу законопроекта о нацбезопасности

ТАСС, 21 мая. Сообщения о разработке законопроекта о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге подрывают обязательства Китая в рамках Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи этого специального административного района. Такое мнение выразила в четверг глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Любые попытки навязать закон о национальной безопасности, который не отражает волю народа Гонконга, будут крайне дестабилизирующими и встретят решительное осуждение со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества", - приводит ее слова агентство Reuters.

Ортэгус добавила, что ключом к сохранению особого статуса Гонконга всегда были высокая степень его автономии и уважение прав человека. Она также подчеркнула, что стабильность и процветание Гонконга соответствует интересам КНР и США.

Ранее в четверг газета South China Morning Post информировала со ссылкой на источники, что центральные власти КНР в ближайшее время сами займутся подготовкой законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, поскольку власти этого специального административного района за долгие годы так и не смогли выработать и принять соответствующий акт. Новый закон, как ожидается, поставит под запрет любую подрывную деятельность, направленную против центрального правительства КНР, проявления терроризма, сепаратизма и иностранного вмешательства в дела Гонконга. При этом он будет принят непосредственно Пекином, без какого-либо участия гонконгских законодателей.

В свою очередь агентство "Синьхуа" сообщило, что резолюция о разработке соответствующего законопроекта включена в повестку 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва. Законодатели рассмотрят вопрос о разработке "законопроекта о создании и оздоровлении правовой системы и механизма исполнения по защите национальной безопасности в специальном административном районе Сянган (китайское название Гонконга - прим. ТАСС)". Другие детали о правовом акте не приводятся.