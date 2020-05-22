СМИ: суд Дамаска запретил кузену Асада покидать страну

ТАСС, 22 мая. Административный суд Дамаска запретил владельцу компании Syriatel, двоюродному брату президента Башара Асада Рами Махлюфу покидать страну. Об этом сообщил в четверг правительственный телеканал Syria, который разместил на своем сайте копию судебного постановления.

"Гражданину Махлюфу временно запрещен выезд из страны в связи с предъявленным ему иском со стороны сирийского телекоммуникационного регулятора и финансовой задолженностью его компании, которую он должен погасить", - указывается в документе.

Syriatel является крупнейшим оператором мобильной связи в Сирии (70% рынка). По сведениям общеарабской газеты Asharq Al-Awsat, сумма задолженности этой компании перед государством составляет $334 млн. Махлюф ранее в ходе видеоконференции в Facebook выразил готовность оплатить только часть долга ($178,5 млн) и призвал Асада не допустить разорения компании, которая, по его словам, "успешно работает и приносит на протяжении многих лет прибыль казне".

50-летний Махлюф попал в 2019 году в список предпринимателей, которым правительство предъявило обвинение в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов в период войны. Прежде он был советником президента Сирии и содействовал проведению либеральных реформ после прихода Асада к власти в 2000 году. 17 мая текущего года Министерство коммуникаций и технологий Сирии сообщило, что будет добиваться в судебном порядке уплаты задолженности перед государством от компании Syriatel.