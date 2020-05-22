СМИ: ливийская армия заявила о втором сбитом турецком беспилотнике

КАИР, 22 мая. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о втором сбитом за последние несколько часов к югу от Триполи турецком беспилотнике. Об этом передает в пятницу телеканал Al Arabiya.

Ранее со ссылкой на командование ЛНА сообщалось, что расчеты противовоздушной обороны уничтожили принадлежащий силам Правительства национального согласия (ПНС) беспилотный летательный аппарат, когда тот пытался атаковать позиции хафтаровцев в районе Тархуны в 65 км к юго-востоку от столицы. Как утверждается, второй дрон был также сбит в окрестностях этого города.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

В начале текущей недели формированиям ПНС при активной поддержке турецкой беспилотной авиации удалось выбить армию со стратегической авиабазы Эль-Ватыя (100 км юго-западнее Триполи). Вслед за этим они начали готовить наступление на Тархуну и, как сообщалось, подвергли в четверг утром этот город массированным обстрелам из систем залпового огня.

Между тем во вторник силы Хафтара в одностороннем порядке объявили по случаю наступления праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов) о временном прекращении огня и отводе войск по всем фронтам в столице на расстояние 2-3 км. Несмотря на это, столкновения не прекращались, а минувшим днем командование армии сообщило о подготовке крупнейшей в истории Ливии воздушной операции против, как заявлялось, турецких войск в стране и их сторонников.