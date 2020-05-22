СМИ: суд в Канаде может завершить 27 мая слушания об экстрадиции финдиректора Huawei в США

ОТТАВА, 22 мая. /ТАСС/. Верховный суд провинции Британская Колумбия огласит свое решение о продолжении или завершении слушаний об экстрадиции в США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу 27 мая. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По его данным, в этот день суд опубликует свое решение по вопросу соблюдения так называемого принципа двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. Согласно ему, для экстрадиции финдиректора нужно, чтобы вменяемое ей правонарушение считалось преступлением как в США, так и в Канаде.

Адвокаты настаивают, что в данном случае речь идет только о нарушении финдиректором американских санкций в отношении Ирана, а не о мошенничестве, на чем настаивает обвинение, поэтому и экстрадиция невозможна. Сторона обвинения, напротив, убеждена, что Мэн Ваньчжоу следует экстрадировать из Канады в США в связи с мошенничеством, а не из-за нарушения антииранских санкций Вашингтона.

Если суд примет доводы защиты, то обвиняемую могут освободить. При этом прокуратура может еще обжаловать решение. Если суд примет аргументы стороны обвинения, то вторая фаза слушаний об экстрадиции должна продолжиться в июне. Первая фаза завершилась в январе, когда суд взял время на принятие решения о соблюдении принципа двойной наказуемости.

Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана, которых она пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения. 11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Согласно решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением, для чего она носит на ноге специальный браслет, за ней постоянно следят несколько охранников. Кроме того, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США обвинения в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также самой Мэн Ваньчжоу предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. По этим обвинениям финдиректору Huawei грозит в США до 20 лет тюрьмы.