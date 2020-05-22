WSJ: встреча Биллингсли и Рябкова может состояться в Вене

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Встреча спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, предположительно, состоится в Вене в ближайшее время. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации США.

Как отмечает издание, Биллингсли и Рябков "завершают согласование повестки встречи, которая, вероятно, пройдет в Вене". В материале утверждается, что они, в частности, обсудят предложения США, касающиеся заключения нового договора по контролю над вооружениями с участием РФ, Китая и США. "Мы договорились, что как можно скорее, принимая во внимание коронавирус, встретимся для начала консультаций", - приводятся в материале слова сотрудника администрации Соединенных Штатов.

Как отмечает издание, Биллингсли ранее заявил о необходимости того, чтобы российская сторона помогла привлечь Китай к участию в переговорах. Как констатируется в публикации, "американские официальные лица давали понять, что США планируют воспользоваться для этого рычагами воздействия в дипломатической, а также, возможно, экономической сферах".

Сам Биллингсли в ходе телефонного брифинга заявил в четверг журналистам, что место для встречи с Рябковым уже выбрано, отметив, что речь идет об одной из европейских стран. "Мы очень стремимся начать переговоры с Россией и Китаем. В связи с этим у нас с моим российским коллегой замглавы МИД Рябковым состоялся серьезный и длительный разговор, готовящий базу для различных тем, которые будут обсуждаться, [мы] договорились о личной встрече в Европе вместе с нашими делегациями, как только пандемия отступит <...> Место выбрано, повестка разрабатывается", - сказал Биллингсли. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Госдепартамента.

Рябков 11 мая заявил ТАСС, что Россия предлагает Соединенным Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.