Суд США установил график предложений сторон по приостановке процесса по "делу ЮКОСа"

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Федеральный суд столичного округа Колумбия в четверг установил график предложений сторон по приостановке дела, в рамках которого бывшие акционеры ЮКОСа пытаются взыскать с России $50 млрд. Истцы и ответчик в лице российского государства представили 20 мая совместный доклад, в который внесены возможные сроки подачи ходатайств о продолжении разбирательства.

"Стороны согласны с вынесением вопроса о том, следует ли оставить процесс приостановленным, пока Верховный суд Нидерландов рассмотрит решение апелляционного суда. Позиция истцов заключается в том, что процесс следует продолжить. Российская Федерация выступает за продолжение приостановки процесса", - говорится в материалах, размещенных в базе данных суда. Согласно предложенному графику, Россия должна будет предоставить свои комментарии о ведении дела к 15 июня, бывшие акционеры ЮКОСа - к 8 июля. Ответные предложения РФ следует подать к 5 августа. Судья Берил Хауэлл одобрила в четверг данный план.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону РФ, признав решения ППТС недействительными и сняв с России обязательства по выплате более $50 млрд. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале этого года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения. Российская сторона 15 мая подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу с требованием отменить решение апелляционного суда Гааги.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Верховного суда Нидерландов Теа Тьердема, рассмотрение жалобы России займет около 9-12 месяцев.