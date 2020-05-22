Иордания пересмотрит отношения с Израилем в случае аннексии долины Иордана

ТАСС, 22 мая. Присоединение к Израилю части Иорданской долины повлечет за собой ответные шаги со стороны Иордании. Об этом заявил в четверг в интервью агентству Petra премьер-министр королевства Омар Раззаз.

"Такой шаг является неприемлемым для нас и вынудит пересмотреть весь комплекс отношений с Израилем", - предупредил глава иорданского правительства. При этом он подчеркнул, что "не собирается забегать вперед и опережать ход событий".

Раззаз осудил стремление Израиля воспользоваться ситуацией, когда все усилия других государств брошены на борьбу с пандемией коронавируса, для "навязывания односторонних решений". "Мы надеемся на выработку консолидированной арабской позиции по этому вопросу и реакцию ООН, которая несет ответственность за поддержание мира на Ближнем Востоке", - подчеркнул премьер.

15 мая король Иордании Абдалла II в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel предупредил, что аннексия западной части Иорданской долины будет иметь опасные последствия и приведет к столкновению между Израилем и Иорданией. "Я не хочу выдвигать угроз и усиливать разногласий, но мы изучаем все варианты [ответа]", - отметил король. Он подчеркнул, что крах Палестинской национальной администрации в Рамалле "приведет к анархии и росту экстремизма по всему региону".

30 апреля Лига арабских государств (ЛАГ) призвала "квартет" международных посредников по Ближнему Востоку (ЕС, ООН, Россия и США) провести срочную встречу, чтобы сохранить шансы на мир между палестинцами и израильтянами. Это обращение ЛАГ прозвучало в ответ на планы Израиля аннексировать долину реки Иордан и север Мертвого моря, а также ряд районов, где расположены еврейские поселения.

В декабре прошлого года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о намерении добиться признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. 28 января президент США Дональд Трамп изложил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана ближневосточного урегулирования, заявив, в частности, о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.