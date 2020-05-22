О'Брайен пригрозил КНР экономическими мерами за законопроект о нацбезопасности в Гонконге

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. США применят экономические рычаги воздействия, если Китай примет и будет исполнять закон о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

"Если Китай двинется дальше и предпримет решительные действия в отношении народа Гонконга на основании этого механизма по безопасности, то Соединенные Штаты отреагируют", - отметил он, обратив внимание на то, что Вашингтон таким образом последует примеру Великобритании, Франции и других своих союзников.

Помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности, отвечая на вопрос о конкретных инструментах воздействия на Пекин, счел целесообразным напомнить о том, что Гонконгу предоставлен особый доступ на рынок США посредством ряда соглашений и таможенного союза. "Нам придется изучить, возможно ли продолжать делать подобные уступки. Имеется и другой набор инструментов на тот случай, если Китай нарушает права человека в отношении народа Гонконга", - продолжал О'Брайен, назвав упомянутый выше законопроект попыткой лишить население специального административного района КНР "привычного уклада жизни".

"Я уверен в том, что если они [китайцы] пойдут на такое, то США и остальные отреагируют решительно. У нас есть много способов продемонстрировать свое неудовольствие китайцам", - подытожил О'Брайен.

Ранее в четверг газета South China Morning Post информировала со ссылкой на источники, что центральные власти КНР в ближайшее время сами займутся подготовкой законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, поскольку власти этого специального административного района за долгие годы так и не смогли выработать и принять соответствующий акт. Новый закон, как ожидается, поставит под запрет любую подрывную деятельность, направленную против центрального правительства КНР, проявления терроризма, сепаратизма и иностранного вмешательства в дела Гонконга. При этом он будет принят непосредственно Пекином, без какого-либо участия гонконгских законодателей.

В свою очередь агентство "Синьхуа" сообщило, что резолюция о разработке соответствующего законопроекта включена в повестку 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва. Законодатели рассмотрят вопрос о разработке "законопроекта о создании и оздоровлении правовой системы и механизма исполнения по защите национальной безопасности в специальном административном районе Сянган (китайское название Гонконга)". Другие детали о правовом акте не приводятся.