Сенат пересмотрит отношения США и Китая в случае продолжения давления КНР на Гонконг

ТАСС, 22 мая. Лидер республиканского большинства Сената Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что Вашингтон пересмотрит американо-китайские отношения в случае, если Китай продолжит оказывать давление на Гонконг. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Макконнелла.

"Дальнейшее давление со стороны Пекина [на Гонконг] только усилит интерес Сената в пересмотре взаимоотношений США и Китая", - приводит агентство слова лидера республиканского большинства в верхней палате Конгресса.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты применят экономические рычаги воздействия в случае, если Китай примет и будет исполнять закон о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщала о том, что центральные власти КНР в ближайшее время сами займутся подготовкой законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, поскольку власти этого специального административного района за долгие годы так и не смогли выработать и принять соответствующий акт. Новый закон, как ожидается, поставит под запрет любую подрывную деятельность, направленную против центрального правительства КНР, проявления терроризма, сепаратизма и иностранного вмешательства в дела Гонконга. При этом он будет принят непосредственно Пекином, без какого-либо участия гонконгских законодателей.

Агентство "Синьхуа" сообщило, что резолюция о разработке соответствующего законопроекта включена в повестку 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва. Законодатели рассмотрят вопрос о разработке "законопроекта о создании и оздоровлении правовой системы и механизма исполнения по защите национальной безопасности в специальном административном районе Сянган (китайское название Гонконга)". Другие детали о правовом акте не сообщаются.