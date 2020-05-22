Украинская оппозиция требует покончить с влиянием Вашингтона на политику страны

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, которые 19 мая обнародовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, стали очередным доказательством того, что Украина находится под внешним управлением США, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Информация о переговорах президента Украины с вице-президентом США демонстрирует, насколько цинично и преступно осуществлялась сдача национальных интересов Украины не только в угоду внешнеполитическим интересам США, но и ради получения коррупционной выгоды высокопоставленным американским политиком", - говорится в заявлении политика, размещенном на сайте партии. "Ради защиты его интересов Украина пошла не только на отставку генпрокурора, но и на изменение законодательства. Получено очередное доказательство массовых фактов политической коррупции и контроля представителей США над украинскими парламентариями, правительством, государственными органами, предприятиями", - отметил Медведчук.

Масштаб этого контроля, считает глава политсовета ОПЗЖ, "позволяет сделать однозначный вывод о том, что сегодня внешнее управление со стороны США является главной угрозой национальной безопасности, независимости и суверенитету Украины".

Медведчук считает необходимым создать в Раде следственную комиссию для расследования обстоятельств переговоров, которые вели Байден Порошенко. "Украинская власть во главе с президентом Зеленским, который, согласно конституции, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, должна в кратчайшие сроки предложить план кардинального устранения незаконного влияния США на внутреннюю и внешнюю политику нашего государства", - призвал Медведчук. Для этого, по его словам, необходимо законодательно запретить занимать должности в центральных и местных органах исполнительной власти, руководящие посты или места в наблюдательных советах госпредприятий либо предприятий с госкапиталом гражданам иностранных государств и лицам без гражданства; лицам с двойным гражданством, а также лицам, работавшим в неправительственных фондах и негосударственных организациях с иностранным финансированием, "в связи с реальным риском осуществления через них внешнего контроля и управления Украиной".

"Пленки Порошенко и Байдена"

Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач во вторник на пресс-конференции обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко, Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Депутат заявил, что одной из тем разговоров, которые состоялись якобы в конце 2015 года и в 2016 году, является предоставление американской стороной "1 млрд долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma", которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.

На одной из записей разговора Порошенко и Керри, состоявшегося якобы 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генпрокурора Виктора Шокина". Керри также указывает на то, что этот вопрос беспокоит вице-президента Байдена. Записи содержат также и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины. В частности, Байден советует как можно скорее провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Порошенко также отчитывается о повышении тарифов для населения Украины, реформировании госпредприятий.

Генпрокуратура Украины после публикации записей возбудила уголовное дело в отношении Порошенко по подозрению в госизмене и злоупотреблении властью. Сам экс-президент назвал эти записи спецоперацией "против стратегических отношений Украины с Америкой".